Após ter um mal-estar no final do Paulistão, Silvio Luiz finalmente recebeu alta médica

Gente, trago uma excelente notícia sobre o locutor esportivo Silvio Luiz. Parece que ele finalmente recebeu alta hospitalar nesta última terça (30) depois de ter passado 23 dias internado.

Para quem não sabe, o narrador teve um mal súbito durante a transmissão da partida final do Campeonato Paulista de futebol e foi imediatamente levado ao Hospital Oswaldo Cruz. Segundo o Notícias da TV, ainda não se sabe muito sobre a condição de saúde do locutor, mas a assessoria da instituição médica confirmou que ele já foi liberado para casa.

O que aconteceu foi que no dia 7 de abril, no jogo da final entre Palmeiras e Santos, ele estava acompanhado pelos humoristas Márvio Lúcio, o Carioca, e Marcos Chiesa, o Bola na narração do jogo pelo R7. Só que depois de falar durante quase duas horas, o locutor esportivo ficou em completo silêncio por um tempo e acabou preocupando os espectadores que acompanhavam a transmissão. Ele deixou a bancada quase no final da partida.

A equipe congelou a imagem quando Silvio saiu do estúdio. “Vamos dar uma descansada aí, Silvio. Vai tomar um arzinho e depois você volta”, afirmou Carioca. E quando a transmissão voltou no exato momento em que o narrador saiu da sala em uma cadeira de rodas. Silvio não retornou à live, e Carioca e Bola terminaram a narração sozinhos.

Em nota, a Record explicou que Silvio teve uma indisposição e foi “prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos” da emissora.

“Segundo a família, ele está consciente e internado em um hospital de São Paulo, sob observação e passando por exames. O estado de saúde do narrador, de 89 anos, é considerado bom pelos médicos que o assistem”, complementou o comunicado emitido na época em que o locutor foi internado.

Não foram emitidos novos boletins médicos nem divulgados detalhes sobre a internação de Silvio Luiz e também não se sabe o que causou o mal-estar no locutor esportivo. A condição médica do narrador foi mantida em sigilo tanto pela Record, quanto pelo hospital.