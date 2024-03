Após tentativa de golge, Esposa de Sorocaba repreende criminoso

Minha gente, a esposa do cantor Sorocaba quase virou mais uma vítima do golpe do Pix nesta sexta-feira (15) e assim que percebeu, ela fez questão de dar um sermão daqueles no criminoso. A influenciadora trocou uma ideia com o homem pelo WhatsApp e depois, ela mostrou a resposta para o bandido quando ele pediu dinheiro a ela.

“Felipe, que coisa feia você está fazendo, meu filho, roubando dinheiro de outras famílias. Garoto, arrume um trabalho que te dignifique, que te dê o sustento, e se está passando por alguma dificuldade verdadeiramente, seja verdadeiro em pedir, e não roubar”, escreveu Biah para o criminoso.

Ela ainda acrescentou: “Não é uma crítica, tá? É uma orientação, Deus não se agrada disso, e a conta chegará mais cedo ou mais tarde. Se arrependa enquanto é tempo, tenho certeza que Deus tem um grande propósito da sua vida e vai te honrar… mas não roube, pois o tombo será maior ainda do que está aplicando. Que Deus te abençoe”. O criminoso lhe deu a seguinte resposta: “Amém”.