Após temporal no RJ, 7 pessoas morreram e 90 foram resgatadas

Minha gente, eu já havia comunicado a vocês sobre um óbito em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do RJ. Mas agora, esse número foi para 7 desde esse temporal atingiu o estado do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (21). Esse dado foi atualizado e confirmado pelo Comitê de Chuvas na manhã deste sábado (23).

A maior parte desses óbitos ocorreu em Petrópolis, uma cidade da Região Serrana do estado. Quatro vítimas morreram soterradas num desabamento de um prédio de três andares na região. Dentre as vítimas de Petrópolis estavam um menino de 9 anos, uma mulher de 24 anos e uma idosa. Essa informação foi confirmada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro.

Até então, esses são óbitos foram confirmados:

-Em Arraial do Cabo: um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia;

-Em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias: um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio;

-Em Petrópolis, os bombeiros resgataram cinco pessoas com vida no desabamento de uma edificação residencial no bairro Independência. Quatro óbitos foram confirmados;

-Em Teresópolis, o Corpo de Bombeiros busca por uma vítima que estaria soterrada sob os escombros de uma casa que desabou, na Comunidade da Coreia. Duas pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros. Um óbito foi confirmado. Bombeiros militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros RJ foram empenhados para auxiliar nas buscas.

Segundo um outro boletim que foi anunciado pelas autoridades do RJ, mais de 90 pessoas já foram resgatadas com vida de ocorrências, como deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas.