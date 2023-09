Após supostas exigências, Neymar debocha na web

O jogador não gostou nada de ter seu nome envolvido em polêmicas e usou de muito deboche para comentar a situação que leva o seu nome

Perto de muita bagunça e com o seu nome nos holofotes da mídia, Neymar está dando o que falar. Após diversos comentários a respeito de suas supostas exigências para a diretoria do Al-Hilal, seu novo clube, o jogador foi para as redes sociais e soltou o verbo diante dos rumores.

“Saindo de casa, vim aqui conhecer a casa. Não estou muito feliz porque não tem 25 quartos, como eu pedi, garagem com 8 carros, entre outras coisas… mas tá bom, né?”, disse em tom de deboche.

De acordo com o The Sun, o atacante teria feito uma série de exigências para se mudar da França, onde jogava no Paris Saint Germain, até a Arábia Saudita. Oito veículos de luxo que somam R$20 milhões, casa com 25 cômodos e geladeira abastecida com suco de açaí e refrigerante de guaraná. Oi?