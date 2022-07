Após show em Salvador, Thiaguinho passa alguns dias com família de Peixinho

Se eu amo um lugar, ele se chama Salvador, e pelo visto não sou só eu que sou apaixonada por lá, Thiaguinho amou a terra e também uma baiana. O cantor Thiaguinho cumpre sua agenda de shows em Salvador essa semana, e publicou na manhã de hoje, 28, uma sequencia de fotos com encontros que teve na terra da amada Carol Peixinho.

Além de reunir com a família da ex-BBB, o músico também encontrou com alguns famosos como Péricles, Gominho, Xanddy e Carla Pedez. O cantor agradeceu todo acolhimento que recebeu na Bahia.

“Dias maravilhosos com pessoas especiais demais em Salvador/BA…

Além do show incrível no domingo, tive a felicidade de passar alguns dias deliciosos com a Família Peixinho / Sodré e grandes amigos! ✨✨✨

Obrigado pela acolhida! 💫

Semana renovadora! ❤️” publicou em seu Instagram.

Foto reprodução Instagram