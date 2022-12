Após ser sentenciada a pagar indenização à Pétala, Lívia Andrade se pronuncia sobre o caso

O pronunciamento da apresentadora dividiu opiniões entre os internautas.

Se você acha que você é debochado é porque ainda não viu como a apresentadora Lívia Andrade reagiu ao ser condenada a pagar uma indenização de R$45 mil para a ex-Fazenda Pétala Barreiros.

Em seu primeiro pronunciamento a respeito do caso, através de seu twitter, Lívia de forma bem debochada, perguntou:” Minha gente, alguém sabe me responder como faz o Pix para uma pessoa que é inscrita sob uns três CPF´S?”.

Minha gente, alguém sabe me responder como faz o Pix pra uma pessoa que é inscrita sob uns 3 Cpfs??? 🤔 — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) December 20, 2022

Porém, o deboche da artista não agradou a todos, fazendo com que alguns internautas criticassem a atitude da apresentadora e comentassem coisa, como: “Pergunta ao seu marido, você pode mandar no mesmo CPF que ele paga a pensão dos filhos” e “Se perdeu tempo colocando indireta no tt, é porque doeu, faz o pix e fica caladinha, e aceita que tu nunca vai ser ela, nem nascendo de novo”.

Enquanto outros a defenderam dizendo: “Vai mami faz o pix pra essa cristã de Taubaté que é o único dinheiro honesto que ela vai receber” e “Grande coisa ela perdeu foi algo material , agora pétala nem com 45 mil compra nem metade da mulher que Lívia é”.