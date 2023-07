Após ser mordida por cadela, pelos começam a crescer no nariz de jovem

Trinity Rowles, de 20 anos, teve que passar por uma após ser mordida por um cachorro e usar parte do couro cabeludo para regenerar parte do rosto

O caso viralizou no Tik Tok e eu não podia deixar de contar tudo para vocês, minhas fofoqueiras favoritas! Uma jovem foi mordida por uma cadela e logo após o fato, na ponta do seu nariz começou a crescer pelos de cachorro. Trinity Rowles, de 20 anos, passou pelo procedimento cirúrgico para corrigir a anomalia.

Em entrevista ao New York Post, a jovem disse que discutiu com o seu pai, o que pode ter provocado o ataque de pitbull. “Ela então agarrou meu braço e começou a brincar de cabo de guerra com ele, como se meu braço fosse um brinquedo, e me arrastou pelo quintal”, contou.

Parte do nariz da jovem foi arrancado e parte do seu couro cabeludo foi colocado para regenerar o nariz, ou seja, a anomalia pode ser explicada pelos médicos, mas os pelos não deixaram de crescer.