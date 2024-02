Após ser atingida em show no RS, Ludmila revida e joga água em fã

Genteeeee, vocês viram o que rolou no show da Ludmilla lá no Rio Grande do Sul na madrugada deste sábado (3)? Pois bem, vou contar esse babado que acabei saber por uma amiga minha que está curtindo o litoral gaúcho.

Sabemos que a cantora não tem sangue de barata, né? Durante seu show em terras gaúchas, Ludmilla ficou pistola com uma pessoa da plateia que ficava jogando água nela. E o que a nossa diva fez? Pagou na mesma moeda.

No vídeo que está circulando nas redes sociais, a artista está cantando “Macetando”, seu novo hit em parceira com Ivete Sangalo, e vai até os fundos do palco. E sem desafinar e perder o ritmo, ela volta com um copo de água e simplesmente taca na platéia.

Então, ela segue com a apresentação, dá um sorrisinho debochado e um tchauzinho para o seu alvo.