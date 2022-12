Após ser acusado de incesto, Ricky Martin revela que se afastará de sua família

O cantor foi acusado de manter relações sexuais e até mesmo de abusar sexualmente o seu sobrinho, Dennis Sanchez.

Gente, vocês lembram que, em julho deste ano, o cantor Ricky Martin foi acusado, por seu sobrinho de 21 anos, Dennis Sanchez, de incesto e de cometer abusos sexuais contra o mesmo? Pois bem, após todo esse bafafá, segundo o site Radar Online, o cantor tomou a decisão de se afastar de sua família, já que não pode confiar em ninguém.

De acordo com uma fonte anônima do site: “Todo mundo fala sobre o que acontece com alguém quando se torna famoso. Mas ninguém fala sobre o que acontece com a família de uma pessoa famosa, quando de repente uma pessoa é multimilionária com grande poder”.

Na época, o cantor, além de negar as acusações que foram feitas por Dennis, abriu um processo contra o sobrinho, pedindo uma indenização de U$20 milhões, alegando que o mesmo havia tentado acabar com a sua reputação e feito com que ele perdesse inúmeros contratos, porém, o caso foi arquivado .