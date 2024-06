Após ser acusado de fraudar cotas raciais, Matteus finalmente se pronuncia nas redes sociais

Meus amores, o Matteus Alegrete finalmente deu o ar da graça e falou sobre a grande polêmica em que se envolveu nessa última semana: fraudar cotas raciais para se matrícula na faculdade pública. Na noite desta sexta-feira (14), o ex-bbb apareceu nos stories do seu instagram dizendo que a matrícula na qual se declarava preto ou pardo foi feita por outra pessoa. Ele ainda garantiu ser um “defensor ativo da igualdade racial e social”.

“Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha sob a modalidade de cotas para pessoas negras. Esta nota tem como objetivo esclarecer as circunstâncias dessa inscrição e expressar minha posição a respeito”, iniciou ele.

“A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil”.

“Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção”, disse o gaúcho.

“Reafirmo meu arrependimento por quaisquer transtornos causados e meu compromisso contínuo em ser um defensor ativo da igualdade racial e social. Agradeço a oportunidade de esclarecer este assunto e peço desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido.”, concluiu o ex-BBB.