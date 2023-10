Após ser acusada de plagio, treta entre Juliette e Samantha Schmütz volta a ser assunto na web

Internautas resgataram uma crítica da atriz à cantora em 2022 e foi um dos assuntos mais comentados da web nesta quarta-feira (18).

Minha gente, a atriz Samantha Schümtz foi um dos assuntos mais comentados nesta quarta-feira (18) nas redes sociais. Tudo isso aconteceu após Juliette e Duda Beat serem acusadas de plagiar um projeto de Emicida., então os internautas acabaram resgatando uma crítica que a atriz fez à cantora em 2022 quando questionou se a ex-BBB era artista. Altamente criticada na época, a atriz do elenco do “Vai que Cola” acabou “inocentada” pelo comentário.



Em abril de 2022, Juliette fez uma participação no Altas Horas, na Globo, e opinou sobre a importância de se posicionar em determinados assuntos por ser uma figura pública. “A gente tá em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação”, falou ela, durante sua participação no programa de Serginho Groisman.

Samantha viu o trecho da entrevista publicado pelo perfil Mídia Ninja, no Instagram, e escreveu: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. A atriz apagou o comentário minutos depois, mas recebeu ataques nas redes sociais por questionar a carreira artística de Juliette, que saiu do BBB21 e dava o pontapé inicial na carreira de cantora.



Após as acusações de plágio feitas nesta quarta-feira (18) por Evandro Fióti, irmão de Emicida, vários internautas ficaram do lado de Samantha na briga com Juliette.

“Samantha Schmütz, o tempo te inocentou”, disse um internauta.

“Provando por A + B o ponto da Samantha Schmutz de que ela não é artista. Afinal, nem participar do processo criativo da música participou”, concordou outra.

“Samantha Schmütz não é aquela que foi criticada por dizer o que precisava ser dito, mas que poucos tinham coragem? E Juliette não é a ‘bonitinha e meiga’ (de lindo sotaque, diga-se), produto da vitrine pornô do BBB, que chamam de ‘artista’ e agora é amiguinha da Anitta?”, comentou outro.