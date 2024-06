Após ser acusada de assassinato, ex-mulher de Nahim entra com medidas judiciais

Amores, nos últimos dias tivemos a triste notícia da morte do talentosíssimo cantor Nahim, que foi encontrado morto após supostamente ter caído da escada da sua casa, em Taboão da Serra.

Porém, apesar da equipe do cantor ter informado que o mesmo foi vítima de um acidente doméstico, o caso foi registrado pelas autoridades como morte suspeita, o que faz com que muitos começassem a acusar a ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade de ter assassinado, pelo fato da mesma ter entrado em contato com ele horas antes da tragédia.

Irritada com tais acusações, a equipe de Andreia utilizou as suas redes sociais para informar que essas acusações não ficarão em vão e que ela entrará com medidas judiciais que protejam a sua integridade.

“Após o anúncio dessa tragédia, começaram a surgir especulações envolvendo nossa agenciada. Neste momento delicado, é importante lembrar que apenas a Justiça pode determinar o que realmente aconteceu. Já acionamos o departamento jurídico para proteger a integridade da nossa cliente de todas essas acusações”, informou a nota.