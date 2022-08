Após saída da Tv Globo, Ana Furtado curte viagem com amigas

A famosa frase: “curtindo a liberdade” e olha que ela está com uma cara ótima. Após anunciar o fim de seu contrato com a Tv Globo, após 26 anos, a apresentadora Ana Furtado curte as férias em Portugal com algumas amigas.

Sua primeira parada foi ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ponto extremamente conhecido nas perras portuguesas, na legenda ela diz: “Dia de agradecer. Somente agradecer. Poder estar aqui hoje é realizar um sonho. E que lugar maravilhoso. Que energia linda! De arrepiar. Obrigada, Nossa Senhora, por todas as graças recebidas. Obrigada, Meu Deus!” publicou ela.