Após rumores de suposto affair de Gisele Bündchen, Tom Brady apaga comentário feito em vídeo da modelo

O atleta havia comentado um vídeo em que a modelo havia postado lutando jiu-jítsu com o professor Joaquim Valente.

Gente, será que realmente está rolando algo entre eles ou é só um surto coletivo? A cada dia que passa os rumores de que a modelo brasileira Gisele Bündchen esteja tendo um possível affair com o seu professor de jiu-jítsu, que também é brasileiro, Joaquim Valente, só aumentam, principalmente após os dois serem flagrados juntos, em uma viagem para a Costa Rica. Porém, fontes próximas da modelo, afirmam que a relação entre os dois é só de amizade.

Mas tem algo que não está bem explicado nessa história. No começo do ano, a modelo publicou uma vídeo onde mostrava um pouco de sua aula com Joaquim. Na época, Tom, que até então era seu marido, fez um comentário humorístico na publicação da modelo.

“Meus dias de deixarem louça suja na pia estão contados”, comentou o atleta.

Porém, agora, após os rumores de um possível envolvimento entre a modelo e o professor de jiu-jitsu, internautas notaram que o comentário que havia sido feito por Tom sobre a publicação de Gisele não existe mais.