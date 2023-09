Após rumores de crise, Marcus Buaiz vai encontrar Isis Valverde no sertão da Paraíba

A atriz Isis Valverde está gravando uma série na cidade de Cabaceiras , conhecido como Cariri Paraibano até o mês de outubro.

Meus amores, estava aqui bem plena aproveitando esse feriado aqui na orla de Copacabana quando eu recebi uma mensagem falando que a suposta crise entre minha amiga Isis Valverde e seu amado Marcus Buaiz tá bem longe de ter existido. Tanto que Marcus matar a saúde de sua amada indo encontrá-la no sertão da Paraíba. O empresário desembarcou na noite da última quarta-feira (6) na cidade de Campina Grande, de onde chegou a postar uma foto em sua rede social. De lá, ele seguiu para Cabaceiras para encontrar a namorada.

A atriz Isis Valverde estava há pouco mais de duas semanas sem ver o namorado, desde que viajou para região do Cariri paraibano, cenário da série que tem a atriz como protagonista no papel de Maria Bonita. As gravações seguem até outubro.