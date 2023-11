Após receber alta, Bianca Andrade reforça a importância do uso da cadeirinha para crianças nos veículos

A influenciadora estava com o filho em um carro que colidiu com uma árvore na última quinta-feira (2) na Via Dutra na altura de Barra Mansa, no RJ.

Meus amores, finalmente a Bianca Andrade – conhecida como Boca Rosa – teve alta do hospital neste domingo (5), após período internada para se recuperar de um acidente de carro. Quem anunciou a sua saída do hospital foi a própria empresária para os seus mais de 19 milhões de seguidores no Instagram.

“Bom dia! Para quem está nos acompanhando, notícia boa: Day e eu recebemos alta, amém! Indo buscar meu bebê e aproveitar a vida com ele”, anunciou Bianca no texto que acompanha uma selfie sua no carro, fora da unidade hospitalar.

No dia do acidente, Bianca estava no carro com o seu filho de 2 anos, Cris. Ao falar sobre o ocorrido, ela fez questão de frisar a importância dos dispositivos de segurança para os passageiros pequenos. “Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu”, pontuou.