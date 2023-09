Após quase uma semana internada, Marlei Cevada recebe alta hospitalar

A humorista, que chegou a ser levada para a UTI, utilizou as redes sociais para passar novidades sobre o seu quadro clínico.

Meus amores, que ótima notícia! Nesta quinta-feira (07), a atriz e humorista Marlei Cevada, que ficou extremamente famosa pelos papéis Nina e Sangue no programa humorístico ‘A Praça é Nossa’, utilizou as suas redes sociais para noticiar aos seus fãs que felizmente recebeu alta hospitalar, após ficar quase uma semana internada no Hospital Villa Lobos, em São Paulo.

“Estou ótima, estou belezinha e já estou em casa. Fiz exames e estou bem. Acho que foi uma sucessão de coisas que gerou a falta de sangue no cérebro. Estava sem comer, cansada, tomando remédio para gripe e tive a síndrome do vaso vagal — que acaba fazendo com que o coração e o cérebro não se comuniquem direito e ‘apaga’. Estou muito bem, não precisei tomar nenhuma medicação. Fui para a UTI e isso foi para ter mais cuidados para saber direitinho do que se tratava”, revelou Marlei.

Continuando, ela detalhou o que lhe aconteceu, antes e após a sua chegada no hospital. “Tive um desmaio em casa, que me gerou esse ‘hematompson’. Fui para o hospital ver essa cabeça e, chegando lá, desmaiei de novo. Estava estafada, cansada… Estava na hora de parar. Foi uma pausa necessária. Vou reavaliar minha vida, mas está tudo certo.”

Por fim, utilizando o bordão de uma de suas mais famosas personagens, a humorista afirma que pretende voltar a trazer a alegria o mais rápido possível. “Estou bem, obrigada por tudo e, em breve, estou de volta. Quero voltar a levar alegria. Levar tristeza é ‘nada a ver’.”