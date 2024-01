Após polêmicas, Anitta anuncia feat com Melody

A cantora surpreendeu a todos ao anunciar o novo feat, uma vez que ela e Melody vivem em uma constante rixa musical.

Genteee, que isso, um filme? Nesta quarta-feira (03), a musa da música brasileira Anitta surpreendeu a todos os fãs ao anunciar que lançará uma música em parceria com ninguém menos que a também cantora Melody.

Após protagonizar diversas polêmicas envolvendo a cantora de apenas 16 anos, Anitta confirmou que lançará uma versão remix da música “Mil Veces”, com os vocais de Melody.

“Eu sempre achei que ‘Mil Veces’ combinava super com o timbre e o estilo da Melody. E rolou muito! Esse remix tá babado, tô felizona que finalmente aconteceu”, declarou a Girl from Rio.

O lançamento do possível hit das cantoras será nesta quinta-feira (04) às 21h em todas as plataformas digitais, trazendo elementos do pop e do piseiro.