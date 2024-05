Após polêmica, Madonna se redime com público brasileiro durante ensaio em Copacabana

Amores, não sei se vocês lembram, mas há algum tempo a Rainha do POP, Madonna, causou uma baita polêmica com os fãs brasileiros, ao pedir para que um grupo de fãs parassem de falar em português durante um de seus shows nos Estados Unidos, o que deixou muitooos fãs chateados com a cantora.

Porém, para se redimir com os brasileiros e não deixar aquele climão durante a sua apresentação na noite deste sábado (04), na praia de Copacabana, durante o seu ensaio de ontem (03), no mega palco que foi montado para receber a cantora, Madonna surgiu enrolada em uma bandeira do Brasil e utilizando uma camiseta verde e amarela.

Apesar de não ser uma grande atitude, a iniciativa da cantora levou todos os fãs, que tiram o privilégio de acompanhar o último ensaio de Madonna antes de sua grande apresentação.