Após polêmica, dançarinas de Leonardo dizem que usam calcinha nos shows

Amores, recentemente viralizou um boato de que as bailarinas do cantor Leonardo não usam calcinha durante as apresentações do sertanejo. Porém, como já era esperado isso não passou de um engano.

Após essa polêmica viralizar, as bailarinas do cantor fizeram questão de gravar um vídeo entrando na trend “eu sou … e é óbvio que …”, que foi postado na conta oficial do balé do cantor.

“Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha”, afirmaram as bailarinas, que explicaram o vídeo na legenda do post: “Após a polêmica sobre um vídeo nitidamente editado onde borraram a imagem para parecer que as meninas estavam sem calcinha. Nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas”.