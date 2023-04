Após polêmica com Bruno Gagliasso, Betty Faria diz que estamos vivendo a “época da hipocrisia”

Depois de se posicionar a favor de Patrícia Poeta, apresentadora do ‘Encontro’ a atriz se envolve em mais polêmicas nas redes sociais

Não é de hoje que Betty Faria dá o que falar nas redes sociais. Depois de enfrentar Bruno Gagliasso no Twitter e apoiar Patrícia Poeta quando ela deu um corte em Manoel Soares, a atriz embarcou em mais uma pérola na web. Betty contou detalhes sobre as polêmicas à Folha de São Paulo e disse que não vai se calar diante de nada.

“Mas eu não vou me calar. Sempre fui rebelde. Vou falar o que eu quiser, o que me der vontade, o que eu achar que está certo. Principalmente, se for para defender uma mulher, que é sempre a espinafrada”, disse.

Bettu ainda diz que estamos vivendo a época da hipocrisia. “Se uma pessoa que sofre algum tipo de preconceito faz uma cagada, não age corretamente, você não pode falar, porque existe uma militância que reage”, finalizou.