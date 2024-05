Após o show da Madonna em Copacabana, um fã acabou filmando o próprio assalto

Socoorrrooo! Gente, imaginei quando você está saindo do show da Madonna e acabando assaltado enquanto deixava o evento e registrou o momento do roubo. Foi exatamente isso que aconteceu a um fã no momento em público já começava a sair da praia de Copacabana epois da apresentação da Rainha do Pop.

No vídeo que está circulando nas redes mostra o fã dando atualizações sobre o show que tinha acabado de acontecer e a seguir, podemos ver o instante exato em que o ladrão toma o celular do homem e foge em seguida.

Em sua rede social, o rapaz esclareceu que conseguiu recuperar o aparelho após correr atrás do ladrão. ”Consegui detê-lo. Cortei a orelha nessa brincadeira, mas o celular tá intacto”, escreveu.

A apresentação ocorreu no sábado (4). A estimativa é a de que o espetáculo tenha atraído cerca de 1,6 milhão de pessoas. O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo (5), e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias.