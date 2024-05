Após o anúncio do fim do seu casamento, Belo desabafa: “Continuarei acreditando no amor”

Minha gente, todos nós sabemos que o fim de um relacionamento nunca é fácil, principalmente quando se diz respeito a um relacionamento de tantos anos e que o fim envolve uma traição, como é o caso do cantor Belo e da influenciadora Gracyanne Barbosa.

Diante disso, recentemente, em entrevista ao Extra, o cantor, que agora está focado em sua carreira profissional, afirmou que, apesar de tudo o que vem passando em sua vida amorosa, continua acreditando no amor.

“Às vezes, eu mesmo me escuto para lembrar de algumas coisas e me emociono. Ninguém é de ferro. Acredito no amor e continuarei acreditando. É ele que me move e sempre será assim”, declarou o cantor.