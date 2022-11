Após muitas críticas, música do MC Kevin toca pela primeira vez em ‘A Fazenda’ e leva Deolane ao choro

O reality já havia tocado músicas de diversos outros peões e de seus parceiros, mas nunca haviam tocado nenhuma canção do falecido marido da advogada.

E o pedido do público e das irmãs de Deolane finalmente foi atendido. Após a produção do programa receber diversas críticas por, durante as festas, sempre tocarem músicas dos peões ou de seus parceiros, mas nunca terem tocado sequer uma música do falecido marido de Deolane, finalmente essas críticas foram escutadas.

Durante a última festa que rolou na ‘A Fazenda’, nesta sexta-feira (18), pela primeira vez nesta edição do reality, a produção colocou para tocar uma das músicas que MC Kevin fez para a advogada, antes de sua morte.

Ela que carrega consigo o maior cargo do reality, nesta semana, foi pega de surpresa quando começou a tocar “Doutora 2”. Emocionada, a peoa não se aguentou e ao se sentar em uma mesa próxima de onde ela estava, se derramou em lágrimas, sendo consolada por suas colegas de confinamento.