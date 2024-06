Após morte de um dos filhos, Conrado e a mulher apresentam Bernardo: “Nossa força”

Anna Moraes e Conrado, cantor sertanejo, usaram as redes sociais para apresentar o novo integrante da família, Bernardo, fruto do casal. O menino veio ao mundo nesta última segunda-feira, 3. Ela também deu à luz Miguel, que faleceu três horas após o nascimento.

No feed do Instagram, o casal compartilhou as primeiras fotos do bebê, usando um macacão e uma touca verde, e celebrou a vida do pequeno. “Apresentamos a vocês o Nosso Bernardo! Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento!”, diz o começo do texto.

Eles seguiram a publicação fazendo um agradecimento. “Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional! Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança!”, completaram.

Conrado anunciou a morte de um dos filhos com uma postagem emocionante no Instagram. “Você foi tão valente, meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial!”.

“Ah meu anjo Miguel olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo! Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho! Te amo e te amarei pra sempre meu Miguel”, disse o artista.