Após meses no hospital, filho de Zé Vaqueiro ganha alta: “Nosso milagre”

Ai genteee, meu coração ficou quentinho ao ver essa notícia. Nesta quinta-feira (16)a esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares utilizou as suas redes sociais para revelar que seu filho, o pequeno Arthur finalmente recebeu alta hospitalar.

Para quem não sabe, o bebê. que nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita da síndrome da trissomia do cromossomo 13, estava internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o dia de seu nascimento.

“Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur em casa”, legendou Ingra Soares, que completou: “É um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós”.