Após Luciane Dom relatar racismo em aeroporto do Rio, Infraero emite nota: “Não houve uma inspeção nos cabelos”

Luciane Dom gravou um desabafo em suas redes sociais falando que sofreu racismo pela equipe do scan do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Infraero informou que não houve inspeção nos cabelos da cantora e informou que as imagens foram averiguadas por Policiais Federais.

“Após averiguação interna, foi contestado por imagens de câmeras de segurança que não houve uma inspeção nos cabelos. De acordo com a Instrução Suplementar IS 107.001-J, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as gravações feitas por essas câmeras de segurança só podem ser compartilhadas com a Polícia Federal, mediante solicitações de representantes do órgão”, informou.

“A Infraero reitera que repudia quaiosquer formas de discriminação, que comportamentos como injúria racisl e racismo não sçao tolerados nos aeroportos sob sua administração e está a disposição das auitoridades competentes para os esclarecimentos que façam necessários”, finalizou.

Após a nota, a cantora apagou sua publicação nas redes sociais.