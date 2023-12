Após internação de Stênio Garcia, esposa se pronuncia: “Estou com vizinhos me ajudando”

Marilene Saade conversou com a Revista Caras e contou que o ator foi ao hospital mas voltou com diarreia e vômito

Stênio Garcia voltou a ter o seu nome entre um dos mais comentados da web ao ser internado nesta quarta (06). Depois de fazer uma bateria de exames, ele teve que retornar ao hospital por causa de diarréia e vômito. Marilene Saade conversou com a Caras e contou que ele está se recuperando com a ajuda de medicamentos.

“Ele foi hidratado no hospital, mas chegou em casa vomitou e teve diarreia. Agora ele está tomando remédio, comprei um soro para reidratar ele, estou dando muita água de coco e estão fazendo aqui uma sopinha”, disse.

O quadro se agravou devido a um quadro de gastroenterite viral. “Se ele não parar, eu vou ter que voltar para o hospital. Porque lá tem estrutura de soro 24 horas, enfermeiros, e aqui eu não tenho. Aqui é só eu e ele, estou com vizinhos me ajudando. Não tenho essa estrutura toda. Depois eu vou dormir e fico sozinha”, conta ela, que está casada com o ex-Globo desde 2009.