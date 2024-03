Após insinuações sobre possível acordo com Lucas, Camila Moura detona Gabi Prado

Minha gente, a ex-esposa do Lucas Buda voltou a ser criticada nas redes sociais, só que desta vez ela foi alvo de comentários negativos da influenciadora Gabi Prado, que insinuou que a professora teria combinado a polêmica para ganhar seguidores e fazer publicidade.

“Gente, não sei porque mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso estar errada, mas eu sinto isso”, especulou Gabi em um texto publicado no X (antigo Twitter).

Prado também falou que a esposa de Buda pode ter deixado um sinal para ele no BBB 24: “Ela deve ter passado alguma dica no Almoço do Anjo que estava ruim aqui fora pra ele e eles já viram outras edições e combinaram isso. Tô muito Vanessa Lopes hoje kkkkkk”.

Ao saber disso, Camila Moura detonou a atitude de Gabi Padro e pediu para que as mulheres se respeitem: “Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de Deus! Parem de invalidar uma mulher”.

Em seguida, ela pediu para as pessoas pararem de julgar as atitudes dela e tentarem indicar que ela estaria agindo de forma errada ao se manifestar dessa forma.

“Parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que tem voz na internet“, desabafou.

Camila também afirmou que nunca existe qualquer tipo de acordo com Lucas Buda sobre o assunto: “Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo m#rd@s e tomando remédios para passar por isso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No meio dessa m*rd# toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!”, prosseguiu.