Após Gkay expulsar Tirulipa da Farofa, internautas resgatam vídeo em que a influencer aparece filmando e rindo da atitude do humorista

Ao anunciar a expulsão do humorista da festa, a marca “Farofa da Gkay” disse não compactuar com as atitudes de Tirulipa.

Bom, queria te dizer Gkay, que não adianta nada você ter expulso o humorista Tirulipa da sua festa, dizendo que a “Farofa” não compactua com as atitudes machistas que ele teve durante uma das dinâmicas do evento sendo que as imagens diz o contrário. Após toda a polêmica causada por Tirulipa na festa ontem (07) ser resolvida, alguns internautas resgataram um vídeo em que Gkay aparece não só próxima ao local onde o humorista desamarrou os biquínis das convidadas da festa, como no momento ela estava filmando e rindo da situação. Vamos manter o mínimo de coerência entre as suas atitudes, né querida? Mas principalmente o mínimo de respeito por aquelas mulheres que foram até Fortaleza para se divertir e prestigiar a comemoração de seu aniversário ao seu lado e que foram vítimas de um certo tipo de abuso.