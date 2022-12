Após ganhar processo judicial, Pétala alfineta Lívia Andrade: “Pede pro senhor, ele vive tentando contato”

A ex-Fazenda fez questão de alfinetar a apresentadora, utilizando o seu ex-marido como “arma”.

Gente, se enganou quem achou que com o fim do processo judicial a rixa entre a ex-Fazenda Pétala Barreiros e a apresentadora Lívia Andrade iria acabar. Após Livia ter utilizado o seu Twitter para debochar de ter perdido o processo judicial e ter que pagar R$45mil para Pétala, a ex-Fazenda também utilizou a rede para se pronunciar a respeito.

Além de informar a apresentadora que o seu pix não é o número do seu CPF, como ela havia insinuado em sua publicação, Pétala ainda aproveitou a oportunidade de alfinetar Lívia utilizando o ex-marido para atingir a atual do empresário Marcos Araújo.

“Meu PIX não é meu CPF, é o número do meu celular! Pede pro senhor, ele sabe de cor, até hoje vive tentando contato”, escreveu a ex- participante do reality.

Meu pix não é meu cpf, é o número do meu celular! Pede pro senhor, ele sabe de cor, até hj vive tentando contato 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ — Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb) December 20, 2022

Posteriormente, ainda na última terça-feira (20), Pétala voltou a falar sobre o assunto, durante a sua participação no podcast “Pod Delas”, que é apresentado pelas influencer Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

“Hoje já entrou um dinheirinho aí, uma ‘indenizaçãozinha’. Não caiu ainda, mas vai entrar”, comentou a influencer.