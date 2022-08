Após férias Europa, Larissa Manoela retorna ao Brasil com surpresa do namorado

Eu shipo demais esse casal, são tão fofos, não acham? Na manhã de hoje, 26, após passar um período de férias na Europa, com o fim das gravações de ‘Além da Ilusão’, Larissa Manoela volta ao Brasil e tem uma surpresa do namorado, André Luiz Frambach.

André registrou o momento do encontro em suas redes sociais com uma camerá escondida no quarto da atriz e contou como estava nervoso: “Isso aí era eu me preparando, ansioso, andando pela casa de um lado pro outro sozinho, imaginando como seria, o que eu ia fazer, quanto tempo ia demorar pra ela chegar…” começou contando.

“Eu tive que dar um susto e segurar ela, não seu se segurei pra ela não cair ou eu mesmo não cair, tava todo tremendo de tão nervoso e de tanta saudade que eu tava!”, escreveu o ator após o encontro com a amada. O ator ainda preparou uma surpresa super fofa e agradeceu o apoio da sogra para que desse certo. Ele presenteou Larissa com um grande buquê de flores e declarou seu amor em um cartão.