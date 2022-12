Após fazer de tudo para tirar Deolane da ‘A Fazenda’ alegando que sua mãe estava na UTI, Dayanne Bezerra marca presença no primeiro dia da “Farofa da Gkay”

A advogada foi flagrada fazendo check in no hotel onde acontecerá o evento.

Meus amores, como já venho há dias contando para vocês, hoje se inicia a festa de aniversário mais esperada pelos famosos brasileiros, a “Farofa da Gkay”, e sabe quem já está marcando presença no evento? Ela mesmo, Dayanne Bezerra, umas das irmãs da influencer e advogada Deolane.

Que ela havia sido convidada para o evento não é nenhuma novidade, porém, o que me espantou, e também espantou muitos internautas, foi o fato de que ontem Dayanne estava na porta da sede do reality “A Fazenda”, fazendo barraco, utilizando carro de som e fazendo ameaças a Teleimagem e a Record TV, para conseguir tirar sua irmã, Deolane, do programa, alegando que a matriarca da família, solange Bezerra estava internada na UTI, e hoje ela aparecer fazendo check in no hotel do evento.

Após a sua presa ter sido divulgada, pelo perfil do instagram “Gossip do Dia”, muitos internautas caíram matando em cima da advogada, fazendo comentários como os seguintes: “A mãe melhorou rápido, hein?”; “Tendi ela foi buscar a irmã pra cuidar da mãe pra ela poder ir pra festa” e “Oxe, não era a mãe que tava bem mal no hospital? Meu Deus, que família é essa”.