Após falar sobre traição, Ferrugem e Thais aparecem celebrando o amor

A esposa do cantor disse que passou por perrengues no casamento quando soube da traição na gravidez

Thais Vasconcellos deu o que falar ao jogar a traição de Ferrugem no ventilador em entrevista. A musa contou que sofreu muito na gravidez quando descobriu que tinha sido traída pelo marido. Acontece que ela passou por cima de tudo e agora os dois curtem e celebram o amor juntos em nova publicação nas redes sociais.

“O clipe saiu em um momento muito especial, na semana em que completamos cinco anos de casados (…). Convidei a Thais para ser a minha protagonista, porque ela é a protagonista da minha vida”, o pagodeiro se derreteu sobre sua esposa e seu novo trabalho, ‘Interessante’.

Ferrugem ainda contou que ela o ajudou a escolher os detalhes: “Ela opinou em tudo! Manda em tudo! Tem vezes que eu chego no escritório, e não perguntam nem pra mim, perguntam direto para ela, porque ela sabe mais do que eu gosto do que eu mesmo”, o cantor confessou.