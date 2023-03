Após expulsão, Juliette dá unfollow em Cara de Sapato

O lutador foi expulso do reality devido ao seu comportamento com a mexicana Dania Mendez durante a última festa do líder.

Isso sim é o verdadeiro significado de sororidade. Após ter sido expulso do BBB 23 acusado de importunação sexual contra a convidada do programa, a mexicana Dania Mendez, o lutador Cara de Sapato, levou um belo unfollow da musa e campeã do BBB 21, Juliette. E muito se engana quem está achando que a atitude da campeã do BBB 21 foi vista como precipitada ou exagerada. Nas redes sociais, a gata recebeu o apoio de diversos internautas e até mesmo do nosso querido bigboss. Confira esse e outros comentários dos internautas sobre o assunto: As pessoas estão criticando a Juliette pq deu unfollow no sapato. Como é fácil ser homem escroto no Brasil. Tamo fudida pra sempre nesse país. — Big Boss (@bigbonisbrasil) March 17, 2023 a juliette deu unfollow no cara de sapato eita que deu ruim pra ele também — jennia 🪩 (@seokjincute) March 17, 2023 a juliette deu unfollow no sapato, que sabor, minha fav nunca decepciona pic.twitter.com/gnFzXk2QBo — Max 🐙🐏 (@comentamaxx) March 17, 2023