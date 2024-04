Após eliminação do BBB 24, Buda vê cenas com Pitel: “A casa mexe com nossas emoções”

Muitas fofoqueiras estavam ansiosas para saber o que Lucas Buda falaria quando vissem suas cenas com Pitel. Acontece que o brother confessou que suas emoções mudaram dentro da casa e que o confinamento mexeu com seus sentimentos.

“Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. […] A casa mexe muito com nossos sentimentos, nossas emoções”, detalhou. Lucas acredita que o diálogo com a antiga esposa pode auxiliar os dois a “resolver” a situação deles.

“Espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela”, disse.

Buda ainda diz que respeita muito Camila Moura e o que ela viu dentro do reality. “A gente acaba falando coisas que está pensando, mas tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente. Mas, enfim, coisas que acontecem lá dentro”, finalizou.