Após condenação por estupro coletivo, Cuca é anunciado como novo técnico do Corinthians

Torcedores do time do coração não estão satisfeitos com a contratação do técnico para treinar o time, principalmente pelos envolvidos não terem comprido a pena diante dos atos que praticaram fora do Brasil

Se a torcida do Corinthians não está feliz com a contratação de Cuca para o treinamento do time, quem sou eu para ficar feliz? Ninguém! Depois de se envolver em polêmicas e crimes envolvendo mulheres fora do Brasil, Cuca chega para ser o treinador oficial do time. Para quem não sabe, o ex-jogador foi condenado por estupro coletivo na Suíça. O caso iniciou em 1997, quando o Grêmio fazia uma excursão pela Europa. Não demorou muito para que Cuca, Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi fossem detidos com uma garota alegando que os jogadores tiveram relações sexuais sem consentimento com a vítima. Os jogadores foram detidos em Berna, mas logo foram liberados. Após o bafafá, todos eles foram condenados a 15 anos de prisão, mas não cumpriram apenas, porque o Brasil não extradita seus cidadãos.