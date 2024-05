Após cirurgia no crânio, quadro de saúde de Tony Ramos é estável

Meu Deus! Minhas fofoqueiras me ligaram assim que souberam do que tinha acontecido com Tony Ramos. O ator sofreu um sangramento intracraniano e precisou de cirurgia ainda ontem, quinta (16). Tony foi internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural.

Durante o Jornal Nacional, da TV Globo, o apresentador William Bonner deu detalhes sobre o quadro de saúde do artista, que passou mal pela manhã, cancelou gravações e foi encaminhado ao hospital.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do Samaritano, o quadro do ator é estável. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável”, informa a nota.