Após carta aberta de Daniel Cravinhos, Irmão de Suzane von Richtofen nega perdão ao ex-cunhado

Gente, como eu mencionei na nota anterior, durante uma reportagem exclusiva do programa “Tá na Hora”, do SBT com o irmão de Suzane von Richtofen, Andreas falou sobre a tentativa de contato que Daniel Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane e Andreas, fez com ele através de uma carta que foi divulgada por Ulisses Campbell na coluna True Crime, do jornal O Globo, onde ele pediu desculpas ao ex-cunhado por tudo o que fez aos seus pais.

Como eles vivem na mesma cidade, em São Roque, no interior de São Paulo, Cravinhos propôs um encontro entre ele e Andreas. Ao saber da tal carta, Andreas prontamente negou o perdão a Cravinhos e ainda disse que não tem pretensão de “servir chazinho” ou “dançar ciranda” com “o sujeito”.

“Não vou servir chazinho para os caras, fica difícil. Marretaram a cabeça do seu pai, e você vai dançar ciranda com o sujeito depois?”, disse o irmão mais novo de Suzane.

Na carta, Cravinhos alega que fará o possível para “tentar reparar o dano que causou”. Mesmo assim, Andreas reforçou que não quer a aproximação do ex-cunhado, que está em liberdade, assim como Suzane, que está casada com um médico, teve um filho e voltou a estudar Direito.