Após cancelamento de shows de Justin Bieber, Procon-SP notifica T4F

A empresa deverá prestar mais explicações a respeito dos shows que foram cancelados em São Paulo.

Estou passada! Nesta terça-feira (06), o Procon da cidade de São Paulo notificou a empresa T4F, empresa essa que era a responsável pelos shows que o cantor Justin Bieber faria nos dias 14 e 15 deste mês, no Allianz Parque, solicitando explicações sobre planos de reembolso dos ingressos comprados para os shows.

“Nós vamos notificar a empresa ainda hoje pedindo esclarecimentos sobre qual será a política de cancelamento adotada para ressarcir esse consumidor”, comunicou o diretor-executivo do Procon de São Paulo, Guilherme Farid.

A empresa terá até o dia 14 de setembro para responder à notificação enviada pelo órgão de defesa do consumidor. Nessa resposta a empresa deverá apresentar as seguintes informações: a quantidade de ingressos que foram vendidos, o plano de reembolso com prazos regulares aplicados e canais de atendimento aos consumidores.

De acordo com as informações que foram divulgadas, os shows de Justin foram cancelados devido a uma instabilidade na saúde mental do astro. O cantor também está em tratamento contra a síndrome de Ramsay-Hunt, doença que causa paralisia facial.

Em um comunicado, a T4F disse que em breve anunciará “informações adicionais sobre os procedimentos de reembolso ou manutenção de ingressos para os portadores de ingressos”.