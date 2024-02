Após briga com Davi, Yasmin Brunet perde 400 mil seguidores em seu Instagram

Vish! Já sabemos que Davi tem a força dentro do BBB 24 e quem se opor a isso vai ganhar o hate e o unfollow dos internautas. Yasmin Brunet perdeu cerca de 400 mil seguidores após os seus embates e brigas com o brother. O mesmo vem acontecendo com Wanessa Camargo, que chegou a perder cerca de 15 mil seguidores.

Após vários embates com o motorista, a filha de Luiza Brunet chegou a perder 400 mil seguidores em seu Instagram. A loira iniciou sua participação no programa com 7,1 milhões de seguidores. Porém, em uma semana, o número caiu para 6,7 milhões.

A cantora Wanessa Camargo também perdeu 15 mil seguidores desde o início do BBB 24, também por seus embates constantes com Davi.