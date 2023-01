Após boatos de novo relacionamento, Nataly Mega arquiva fotos com Fábio Porchat

Nesta semana, o humorista foi flagrado trocando carícias com outra humorista, em um cruzeiro pela Antártica.

E lá se vai mais um casamento que “acabou em paz”. Meus amores, vocês lembram que recentemente contei pra vocês que, pouco depois de anunciar o fim de seu casamento com a produtora Nataly Mega, o humorista Fábio Porchat já estaria em um novo relacionamento, desta vez com a também humorista Priscila Castello Branco.

Pois é, ao que tudo indica Nataly não sabia do que estava acontecendo e aparenta não ter gostado da rapidez em que a vida amorosa do humorista andou. O casamento que, aparentemente, teria acabado muito bem, em paz, prometendo que a amizade, o amor e o carinho iriam continuar,não continua assim.

Após a repercussão do novo affair de Fábio, a produtora arquivou diversas fotos de seu instagram, as quais o humorista aparecia, como as que estavam fixadas em seu perfil e as de comemoração de 5 anos de casados.