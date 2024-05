Após apelo de GIsele Bundchen, Elon Musk faz doação para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

Diversos boatos saíram na web de que a internet de Elon Musk era a única que estaria alimentando e conectando os gaúchos na grande rede, mas o boato é mentira. O empresário fez sim uma doação de antes para o estado que enfrenta uma situação difícil com as enchentes, mas as operadoras Claro, Vivo e Tim continuam operando e até liberaram o acesso à internet gratuita aos clientes das regiões afetadas.

“Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará mil terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil”, escreveu Elon em suas redes.

A Anatel ainda informou: “Dos 497 municípios no Rio Grande do Sul, 259 foram afetados de forma parcial, mas nestes últimos há ao menos alguma prestadora com cobertura ativa. Há 4.972 contratos da Starlink no Rio Grande do Sul de banda larga fixa, o que representa apenas 0,1% do mercado local”.