Após anos longe da TV, Mel Maia volta para as telinhas, ao lado de Carolina Dieckmann

As atrizes contracenaram juntas em 2013, para a novela “Joia Rara”.

E não é que, após todas as críticas feitas a atuação de Jade Picon e o alvoroço dos fãs dizendo que o papel que ela interpreta deveria ser de Mel Maia, a volta da ex-atriz mirim para as telinhas da Globo aconteceu? Nesta sexta-feira (11), a atriz foi anunciada como uma das integrantes do elenco da próxima novela das 19h,”Vai na fé”.

E ela voltará para a TV em grande estilo, tá amores? Na trama, Mel dará vida a uma blogueira, mimada e filha de político, porém estará novamente ao lado dela, Carolina Dieckmann.

Para quem não lembra há mais de 8 anos Mel e Carolina atuaram juntas na novela “Joia Rara” e para comemorar esse reencontro nas telinhas, a loira fez uma publicação em seu instagram onde mostra o antes e depois da dupla, com a seguinte legenda:

“Sei que estou atrasada em matéria de #TBT, acontece que estamos em Lumiar -mel e eu- revivendo esse encontro lá de Joia Rara e eu só recebi essa foto hoje de manhã, de modo que quis postar mesmo assim porque fiquei com saudade de tudo que já vivemos e emocionada com o que ainda vamos viver.”

Nos comentários da publicação, Mel ressalta a saudade do tempo de ‘Joia Rara’ e também fala do ator Domingo Montagner, que foi citado por Carolina na legenda do post. “Como o tempo passa rápido! Que saudade de Joia Rara, vamos contar mais histórias juntas! Saudades do Domingos, sempre lembro dele…”