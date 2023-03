Após a Justiça autorizar bloqueio do dinheiro de Lexa por dívida, Guimê apaga inúmeros posts de sua rede social

O rapper colocou um emoji de coração remendado na foto de perfil, deletou os posts com a Lexa e até retirou seu pronunciamento sobre o episódio de assédio que cometeu no BBB

Após sua tumultuada saída do BBB 23, nesta quinta-feira (30), Guimê causou estranheza em seus seguidores ao apagar quase todas as suas publicações do seu perfil do Instagram.

Ele deixou apenas 3 posts ativos no seu feed e trocou sua foto de perfil para um emoji com coração remendado. Das publicações excluídas do cantor estavam todas as fotos que tinha com a mulher, a cantora Lexa e também o vídeo de pronunciamento sobre o episódio de assédio que cometeu gravado pelo próprio depois de sua eliminação do BBB 23.

Agora, Guimê só tem três postagens e todas elas são referentes à estadia do MC na casa mais vigiada do Brasil.