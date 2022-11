Após a insinuação de Lucas Guimarães em podcast, internautas pedem respeito a Jade Picon e o apresentador pede desculpas publicamente

Através das redes sociais, os internautas subiram a tag “JADE MERECE RESPEITO” em defesa da ex-BBB.

Depois de toda a polêmica envolvendo a fala do influenciador Lucas Guimarães, a respeito da relação dos ex-BBBs Jade Picon e Arthur Aguiar, dentro do confinamento, os internautas não perdoaram e desceram a lenha no novo apresentador do PodCats.

O que rolou? O Lucas Guimarães perguntando pro Arthur Aguiar se sua relação com a Jade no BBB era de jogo ou de T3são 🫢 pic.twitter.com/5RxTw78P0m — FUTRICAS E FOFOCAS (@futricasefofoca) November 17, 2022

No twitter, onde geralmente os internautas mais se manifestam sobre as polêmicas, os ouvintes do podcast fizeram vários comentários julgando o que aconteceu.

“Lucas Guimarães fazendo pergunta misógina sobre a Jade, Camila Loures rindo. Por isso repito que o mínimo para ter um podcast é um curso na área da comunicação. Perguntas assim não seriam feitas e situações constrangedoras seriam contornadas. Ou noção e respeito também bastam!”, expressou uma internauta.

Além disso, os internautas, utilizaram as redes sociais para subir uma tag em defesa a da ex-BBB, que diariamente é vítima de diversas críticas e ataques. “JADE MERECE RESPEITO’.

Percebendo o erro que cometeu, no início desta madrugada (17), o Influenciador utilizou os stories de seu instagram para se desculpar não apenas com Jade, mas com todos que se sentiram ofendidos com a forma que ele se expressou durante o podcast.

“Quero pedir desculpas pra Jade e pra vocês. Para mim é tudo muito novo, é o início no podcast. Fui totalmente infeliz na pergunta, acho que nem o pessoal de casa também entendeu o que eu queria dizer. Eu não soube me colocar, me posicionar”, se desculpou o apresentador.