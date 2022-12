Após 7 temporadas, Tata Werneck revela que o programa Lady Night não será renovado para 2023

A apresentadora revela que mesmo não gravará uma nova temporada do programa pois está escalada para a próxima novela das 21h.

Será o fim de um ciclo? Na madrugada desta quinta-feira (15), a apresentadora e humorista Tata Werneck utilizou o seu instagram para informar aos fãs sobre quais rumos profissionais a sua vida vai tomar daqui pra frente. A humorista conta que, devido a um novo projeto, o seu tão amado talk show, Lady Night, que é exibido no Multishow, não ganhará uma nova temporada no próximo ano.

Mas ao que tudo indica isso não será um adeus e sim um até logo, pois ainda em suas stories a humorista falou a seguinte frase: “ Até a próxima temporada em nome de Jesus, 2024”, e isso animou bastante os fãs do programa.

A humorista, que também é atriz, está escalada para participar da próxima novela das 21h da Globo, Terra Vermelha, que está sendo escrita pelo autor Walcyr Carrasco. A nova trama está prevista para estrear em maio de 2023. Junto a ela, o elenco será composto por grandes nomes da dramaturgia, como: Tony Ramos, Glória Pires e Agatha Moreira.

Agradecendo pela audiência e o carinho que recebeu nesta última temporada, Tata aproveita para vender o seu peixe, indicando aos seus fãs que assistam o último episódio da sétima temporada do talk show. “Obrigada pelas mensagens maravilhosas! Obrigada pelo carinho nesta temporada, vocês me fazem muito feliz! Um beijo e quem não viu, hoje foi um episódio lindo com o Porchat e o especialista é o meu pai.”