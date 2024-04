Após 16 anos juntos, Belo e Gracyanne Barbosa anunciam separação

Genteee, eu estou completamente chocada com essa notícia. Como assim?! Eu não consigo acreditar que Belo e Gracyanne não estão mais juntos.

Depois de 16 anos de casamento, o cantor e a influnciadora fitness não estão mais juntos. Apesar de ainda viverem sob o mesmo teto, eles estariam separados há 8 meses. A notícia foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.



Após a separação, o cantor já está programando sua mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Enquanto Gracyanne continua morando com sua irmã e outros parentes na casa deles em um condomínio na Barra da Tijuca, também na zona Oeste do Rio.

Ainda segundo as informações da coluna, Gracyanne e Belo não usam a aliança há alguns meses. Os próprios fãs do pagodeiro já tinham notado a ausência do anel.

Mas parece que a fila de Gracyanne já andou, meus amores! Segundo o portal Leo Dias, a influencer fez amizade com um rapaz que começou a frequentar a mesma academia que ela. Só com o passar do tempo, a interação que começou sem segundas intenções gerou comentários maliciosos diante dos olhos dos demais clientes do estabelecimento.



Uma fonte próxima de Gracyanne disse que viu de perto a relação de amizade evoluir para um flerte, contou que ela se apaixonou pelo homem, e deixou que isso ficasse muito notório em seu comportamento em público quando estava na companhia dele.

Orientada por uma pessoa de sua confiança após o caso ficar insustentável, ela trocou de academia. Mas isso não foi o suficiente para afastá-los. Então, a ex-esposa de Belo começou a arrumar desculpas para encontrar o rapaz em outros lugares, sempre com um presente em mãos.