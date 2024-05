Apontada como affair de Buda, prima de MC Binn assume relacionamento com empresária

Ué gente, é tanta fofoca que eu não consigo nem acompanhar o desenrolar da história da vida dos famosos. Aloca! Depois de um breve envolvimento com Lucas Buda, a prima de Mc Binn assumiu seu relacionamento com a empresária Ketlin Hernandes. Em entrevista à Quem, ela compartilhou que conheceu a atual parceira há sete anos e já ficavam às escondidas há algum tempo.

“Achei melhor respeitar o momento dele e deixar de insistir… e cada um seguiu sua vida. Estou sempre desejando o bem para ele, porque o Buda é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de bom”, disse ela.

Na sequência, a cantora de funk confessou que tinha esperança de engatar em um namoro com o ex-participante do BBB 24, mas decidiu seguir em frente quando percebeu que não daria certo. “Estava muito interessada no Buda, mas não deu certo. Já minha empresária me impressionou no dia do aniversário dela ao assumir nosso romance, que antes era sem compromisso.”