Aplicativo 99 desbloqueia motorista que atropelou Kayky Brito

A plataforma 99 disse que o perfil do condutor Diones Coelho foi desbloqueado nessa quarta-feira (6) após um tweet viralizar na web.

O motorista do acidente do Kayky Brito estava dentro da velocidade permitida, o cara não fugiu, parou, socorreu, chamou os bombeiros, ele não estava alcoolizado. Resultado: está com o carro quebrado e foi bloqueado pelo aplicativo de corrida, impedido de trabalhar.



Agora a 99 acaba de desbloquear o motorista da plataforma por causa desse tweet do @thiago_p que viralizou na web e divulgou uma nota sobre a verdadeira razão do bloqueio de Diones no aplicativo.

Nota da 99 na íntegra

A 99 informa que o motorista Diones Coelho da Silva teve o seu perfil desbloqueado na manhã desta quinta-feira. Ele havia recebido um bloqueio temporário por conta das investigações do acidente em que está envolvido.

A 99 reforça sua prioridade com a segurança de seus usuários. Por isso, realiza escuta ativa com motoristas e motociclistas parceiros para investir em recursos e iniciativas que mais fazem a diferença para eles e trabalhar para resolver suas dúvidas e principais queixas.

Uma das ações da companhia, implementada a partir dessa escuta, é o Portal de Pedidos de Revisão que permite aos condutores solicitar a revisão do seu bloqueio na 99 por motivo de antecedentes criminais, através de uma audiência online”.